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Факты / Украина

В Мариуполе оккупанты раскапывают могилы во дворах многоэтажек

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
могила у Маріуполі

В Мариуполе российские оккупанты возобновили эксгумацию тел из захоронений во дворах многоэтажек.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Оккупанты возобновили эксгумацию по дворам многоэтажек. Первые – в районе пр. Свободы. В настоящее время эксгумацию проводит следственный комитет РФ. Трупы выкапывают, помещают в пластиковые пакеты и машиной Груз 200 вывозят прямо в Старый Крым. Там уже навалом в братскую могилу, – рассказал он.

Андрющенко отметил, что после эксгумации военные РФ допрашивают жителей о подробностях гибели мариупольцев. А потом заставляют свидетельствовать о том, что погибшие якобы были убиты украинской армией.

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Ранее стало известно, что количество массовых захоронений в поселке Старый Крым возле Мариуполя увеличилось вдвое по сравнению с началом мая. По данным городского совета, в общей сложности там может быть похоронено более 15 тыс. горожан.

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Фото: Петр Андрющенко

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