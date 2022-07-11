Липень, 11 в 13:03

У тимчасово окупованому Херсоні загарбники перекидають техніку на лівий берег Дніпра. Вони готуються до вуличних боїв, посилюючи блокпости в місті.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі інформаційного марафону.

– Спочатку наші військові вражали склади окупантів близько до лінії зіткнення, потім вони розмістили їх ближче до Херсона. Але ми бачимо чіткі влучання українських збройних сил в розташування та склади російських окупантів у Херсоні, Чорнобаївці, Таврійську, – зазначив Хлань.

За його словами, росіяни почали перетягувати склади ще далі за Дніпро, в Нову Каховку, Олешки, але ЗСУ їм перешкоджає. Це логістично ускладнює доставку боєкомплектів і техніки ближче до передової й послаблює їхню позицію.

Зараз дивляться

– Це мене непокоїть найбільше, останні дні я чую ці тривожні сигнали про посилення точок для вуличних боїв. А це велика небезпека для цивільних громадян. Сподіваюся, що росіян вдасться вибити з Херсона без бою, і вони підуть на лівобережну частину Дніпра. Але треба бути готовими до всього, – додав Хлань.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили від російських загарбників село Іванівка Херсонської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 138-му добу.

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Фото: Людмила Денісова