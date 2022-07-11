Липень, 11 в 9:48

Російські загарбники застосовують авіацію на Луганщині, але не просуваються, втрачаючи чергові склади з боєприпасами.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, армія РФ протягом багатьох десятиріч ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині.

– У них є все і в достатній кількості. Але наші бійці завдають росіянам чисельних втрат, багато ворогів повертаються додому і “вмирають від природних причин”. “Друга армія світу” декілька разів тікала з Білогорівки, не знала що робити під Золотарівкою. У бій вже кинуті завзяті “ждуни” із Рубіжного та Сєвєродонецька. Вони знищують села області, де, можливо, мешкають їхні родичі. Але це те, чого вони хотіли, на жаль, – зазначив Гайдай.

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Він також повідомив, що в ніч з 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів по населених пунктах на адміністративній межі Донецької та Луганської областей.

Загарбники застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже понад тиждень ці спроби безуспішні, намагаються просуватися зі сторони Попасної.

Гайдай повідомив про детонацію на складі з боєприпасами окупантів в окупованому Луганську.

– Постачання боєкомплектів на позиції в них порушено, однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів у росіян забагато, – додав він.

Раніше Гайдай повідомляв, що російські військові застрягли в Білогорівці Луганської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 138-му добу.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай