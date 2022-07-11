Июль, 11 в 11:12

Российские захватчики 11 июля нанесли ракетный удар по Одесской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– Выпустили четыре ракеты из самолетов над оккупированным Крымом. Одна из ракет попала в здание, – отметил он.

По словам Тимошенко, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Отметим, что в городе в 10.53 объявили воздушную тревогу. Людей призывают не игнорировать сигналы, а находиться в укрытиях. В 11.47 объявили об отбое тревоги.

Местные Telegram-каналы сообщали, что в пригороде Одессы видны клубы дыма. По предварительной информации, в городе “прилеты”. Вероятно, некоторые ракеты сбили ПВО.

В то же время, официальной информации о взрывах в Одессе пока нет.

Напомним, что российские захватчики 11 июля несколько раз обстреляли Харьков. Что известно о пострадавших и разрушениях — читайте в материале Фактов ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 138-е сутки.

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