Росіяни обстріляли Одещину: з Криму випустили чотири ракети
Російські загарбники 11 липня завдали ракетного удару по Одеській області.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
– Випустили чотири ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила в будівлю, – зазначив він.
За словами Тимошенка, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Зазначимо, що у місті о 10.53 оголосили повітряну тривогу. Людей закликають не ігнорувати сигнали, а перебувати в укриттях. О 11.47 оголосили про відбій тривоги.
Місцеві Telegram-канали повідомляли, що у передмісті Одеси видно клуби диму. За попередньою інформацією, у місті “прильоти”. Ймовірно, деякі ракети збила ППО.
Нагадаємо, що російські загарбники 11 липня декілька разів обстріляли Харків. Що відомо про постраждалих та руйнування – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
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