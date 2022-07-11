Липень, 11 в 11:12

Російські загарбники 11 липня завдали ракетного удару по Одеській області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Випустили чотири ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила в будівлю, – зазначив він.

За словами Тимошенка, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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Зазначимо, що у місті о 10.53 оголосили повітряну тривогу. Людей закликають не ігнорувати сигнали, а перебувати в укриттях. О 11.47 оголосили про відбій тривоги.

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що у передмісті Одеси видно клуби диму. За попередньою інформацією, у місті “прильоти”. Ймовірно, деякі ракети збила ППО.

Нагадаємо, що російські загарбники 11 липня декілька разів обстріляли Харків. Що відомо про постраждалих та руйнування – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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