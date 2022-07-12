Липень, 12 в 20:08

Завтра, 13 липня, у Стамбулі відбудуться переговори української та турецької сторін щодо навігації у Чорному морі. Після цього пройдуть розширені переговори за участю ООН і РФ.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, розблокування українських портів є ключовою складовою глобальної продовольчої безпеки. Відкрити виходи з портів необхідно якнайшвидше.

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– Ми вважаємо, що питання про розблокування експорту українського зерна має вирішуватись під егідою ООН. Генсекретаря Антоніу Гутерріша залучено до цього процесу, — написав голова ОПУ.

Він вважає, що сильні позиції наших військових у Чорному морі дозволять повернути безпечну навігацію суден, що є важливим для забезпечення захисту національної та регіональної безпеки.

Це дозволить відновити експорт зерна та забезпечити світову продовольчу безпеку.

У Стамбулі після переговорів України та Туреччини пройде раунд за участю Росії та представників ООН. Сторони обговорюватимуть функціонування морських коридорів для експорту зерна.

Єрмак пообіцяв пізніше розповісти докладніше.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом важливість розблокування українських портів та відновлення експорту зерна.