HIMARS разрушили миф о непобедимости российских противоракетных систем — военный эксперт

Июль, 12 в 19:34

Военный эксперт и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что американское оружие, в том числе HIMARS, разрушило миф о непобедимости российских противоракетных систем.

Он отметил, что больше никто в мире не купит противоракетные системы РФ, поскольку никакие С-300 и С-400 не пригодны для перехвата HIMARS.

– Американское оружие показало высокий класс и победило все те хвалебные реляции, которые россияне использовали в адрес своих С-300, С-400 о том, что они непобедимы. И под этой маркой попродавали (комплексы – Ред.) по миру. Я думаю, что больше никто в мире не купит эти противоракетные системы, а те, кто купили — очень об этом пожалеют, — заявил он.

Кущан добавил, что ВСУ фактически уничтожают на поле боя военную мощь России.

Сейчас смотрят

– Оказалось, что HIMARS могут доставать до комплексов С-300, С-400, которые и были предназначены, чтобы сбивать американскую ракету по типу той, которая летит с пусковой установки HIMARS. Сегодня в России действительно началась паника. И звучат даже абсурдные требования о том, что “нам нужно срочно разработать какое-нибудь противодействие этим ракетам”. Очевидно, что такие разработки длятся годами, — отметил эксперт.

К слову, новый перехваченный СБУ телефонный разговор российских захватчиков свидетельствует о том, что оккупанты завидуют мастерству украинских военных.

Источник: Радио НВ

Фото: Getty Images