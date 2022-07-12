HIMARS зруйнували міф про непереможність російських протиракетних систем – військовий експерт
Військовий експерт та голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що американська зброя, зокрема HIMARS, зруйнувала міф про непереможність російських протиракетних систем.
Він зазначив, що більше ніхто в світі не купить протиракетні системи РФ, оскільки ніякі С-300 та С-400 не придатні для перехоплення HIMARS.
– Американська зброя показала високий клас і перемогла всі ті хвалебні реляції, які росіяни використовували на адресу своїх С-300, С-400 про те, що вони непереможні. І під цією маркою попродавали (комплекси, – Ред.) по світу. Я думаю, що більше ніхто в світі не купить цих протиракетних систем, а ті, хто купив, — дуже про це пожалкують, — заявив він.
Кузан додав, що ЗСУ фактично нищать на полі бою військову спроможність Росії.
– Виявилося, що HIMARS можуть діставати до комплексів С-300, С-400, які й були призначені, щоб збивати американську ракету по типу тієї, яка летить з пускової установки HIMARS. Сьогодні в Росії дійсно почалася паніка. І звучать навіть абсурдні вимоги про те, що “нам треба терміново розробити якусь протидію цим ракетам”. Очевидно, що такі розробки тривають роками, — зазначив експерт.
До речі, нова перехоплена СБУ телефонна розмова російських загарбників свідчить про те, що окупанти заздрять майстерності українських військових.
Джерело: Радіо НВ
Фото: Getty Images