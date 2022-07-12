HIMARS зруйнували міф про непереможність російських протиракетних систем – військовий експерт

Липень, 12 в 19:34

Військовий експерт та голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що американська зброя, зокрема HIMARS, зруйнувала міф про непереможність російських протиракетних систем.

Він зазначив, що більше ніхто в світі не купить протиракетні системи РФ, оскільки ніякі С-300 та С-400 не придатні для перехоплення HIMARS.

– Американська зброя показала високий клас і перемогла всі ті хвалебні реляції, які росіяни використовували на адресу своїх С-300, С-400 про те, що вони непереможні. І під цією маркою попродавали (комплекси, – Ред.) по світу. Я думаю, що більше ніхто в світі не купить цих протиракетних систем, а ті, хто купив, — дуже про це пожалкують, — заявив він.

Кузан додав, що ЗСУ фактично нищать на полі бою військову спроможність Росії.

Зараз дивляться

– Виявилося, що HIMARS можуть діставати до комплексів С-300, С-400, які й були призначені, щоб збивати американську ракету по типу тієї, яка летить з пускової установки HIMARS. Сьогодні в Росії дійсно почалася паніка. І звучать навіть абсурдні вимоги про те, що “нам треба терміново розробити якусь протидію цим ракетам”. Очевидно, що такі розробки тривають роками, — зазначив експерт.

До речі, нова перехоплена СБУ телефонна розмова російських загарбників свідчить про те, що окупанти заздрять майстерності українських військових.

Джерело: Радіо НВ

Фото: Getty Images