Июль, 12 в 20:55

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

— Сразу за метким поражением складов боеприпасов в Новой Каховке артиллерийское подразделение прицельно попало в еще один склад боеприпасов в Чаривном, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

Также отмечается, что ночью в Бериславском районе Херсона ВСУ остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу до 10 человек.

По данным военных, в Южной операционной зоне ситуация “динамическая, сложная, но контролируемая силами обороны”.

— Противник продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. С целью сковывания действий наших войск ведет обстрел из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и периодически наносит авиационные удары, — подчеркнули военные.

Напомним, что накануне ВСУ уничтожили склад с боеприпасами РФ в Новой Каховке Херсонской области. На момент удара на базе оккупантов размещался большой автопарк техники, в том числе много бензовозов, по меньшей мере 50 единиц.