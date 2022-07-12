Июль, 12 в 18:18

Днем 12 июля в Донецке на заводе ДЗТО детонирует склад российских боеприпасов.

Местные жители опубликовали видео, на котором слышны громкие взрывы. В городе можно увидеть густой дым.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, украинские военные ударили по составу оккупантов артиллерийской ракетной системой HIMARS.

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– Донецк. Состав боеприпасов на заводе ДЗТО (Петровский район) дождался внимания HIMARS! Больше эти снаряды никогда не ударят по украинским позициям. Максимальный хлопок или селитра, или как там оккупанты обычно оправдываются, — написал он.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в поселке Мирное горит военная база российских солдат. Жители города услышали около 25 взрывов, а со стороны базы виден черный густой дым.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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