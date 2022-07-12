Липень, 12 в 20:55

Українські військові знищили склад боєприпасів російських військ у тимчасово окупованому селі Чарівне на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь.

– Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів у Новій Каховці артилерійський підрозділ прицільно влучив у ще один склад боєприпасів у Чарівному, – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що вночі у Бериславському районі Херсонщини ЗСУ зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу до 10 осіб.

За даними військових, у Південній операційній зоні ситуація “динамічна, складна, але контрольована силами оборони”.

– Противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. З метою сковування дій наших військ веде обстріл зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та періодично завдає авіаційних ударів, – наголосили військові.

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ знищили склад з боєприпасами РФ у Новій Каховці на Херсонщині. На момент удару на базі окупантів розміщувався великий автопарк техніки, зокрема багато бензовозів, щонайменше 50 одиниць.