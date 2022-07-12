Обстрел Индустриального района Харькова – что известно
Российские захватчики 12 июля нанесли удары по Индустриальному району Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
— Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны! – призвал он.
Отметим, что в 13.34 уже после взрывов в Харькове и области объявили воздушную тревогу.
Напомним, что 11 июля оккупанты также обстреляли Харьков. В результате погибли шесть человек. Известно, что россияне использовали РСЗО Смерч, зафиксировано 10 ракет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 139-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Олег Синегубов