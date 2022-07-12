Июль, 12 в 13:34

Российские захватчики 12 июля нанесли удары по Индустриальному району Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без нужды не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны! – призвал он.

Отметим, что в 13.34 уже после взрывов в Харькове и области объявили воздушную тревогу.

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Напомним, что 11 июля оккупанты также обстреляли Харьков. В результате погибли шесть человек. Известно, что россияне использовали РСЗО Смерч, зафиксировано 10 ракет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 139-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Олег Синегубов