Липень, 12 в 13:34

Російські загарбники 12 липня завдали ударів по Індустріальному району Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні! – закликав він.

Зазначимо, що о 13.34 вже після вибухів у Харкові та області оголосили повітряну тривогу.

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Нагадаємо, що 11 липня окупанти також обстріляли Харків. Внаслідок цього загинуло шестеро людей. Відомо, що росіяни використали РСЗВ Смерч, зафіксовано 10 ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Олег Синєгубов