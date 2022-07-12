Обстріл Індустріального району Харкова – що відомо
Російські загарбники 12 липня завдали ударів по Індустріальному району Харкова.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
– Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні! – закликав він.
Зазначимо, що о 13.34 вже після вибухів у Харкові та області оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, що 11 липня окупанти також обстріляли Харків. Внаслідок цього загинуло шестеро людей. Відомо, що росіяни використали РСЗВ Смерч, зафіксовано 10 ракет.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Олег Синєгубов