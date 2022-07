В Минобороны Великобритании показали, как украинские военные проходят обучение

Министерство обороны Великобритании показало, как украинские военные проходили учения в начале лета.

На кадрах видны британские и украинские военнослужащие, последние проходят тренировки, согласно стандартам Вооруженных сил Британии.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.

The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/J6N9xlNCI8

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 12, 2022