В Минобороны Великобритании показали, как украинские военные проходят обучение
Министерство обороны Великобритании показало, как украинские военные проходили учения в начале лета.
На кадрах видны британские и украинские военнослужащие, последние проходят тренировки, согласно стандартам Вооруженных сил Британии.
— Встречайте украинских военных, участвовавших в учениях в начале этого года, руководя бронетехникой. Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, продолжая защищать свою страну от Кремля, — говорится в сообщении к видеоролику Минобороны Британии.
Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.Сейчас смотрят
The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/J6N9xlNCI8
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 12, 2022
Напомним, что проводить подготовку украинских военных в Великобритании предложил премьер-министр Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.
Всего в течение нескольких месяцев обучение должны пройти до 10 тыс. военнослужащих из Украины.
Источник: Британское оборонное ведомство
Фото: скрин с видео