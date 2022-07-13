В Минобороны Великобритании показали, как украинские военные проходят обучение

Июль, 12 в 21:16

Министерство обороны Великобритании показало, как украинские военные проходили учения в начале лета.

На кадрах видны британские и украинские военнослужащие, последние проходят тренировки, согласно стандартам Вооруженных сил Британии.

— Встречайте украинских военных, участвовавших в учениях в начале этого года, руководя бронетехникой. Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, продолжая защищать свою страну от Кремля, — говорится в сообщении к видеоролику Минобороны Британии.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles. Сейчас смотрят The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin. ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/J6N9xlNCI8 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 12, 2022

Напомним, что проводить подготовку украинских военных в Великобритании предложил премьер-министр Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.

Всего в течение нескольких месяцев обучение должны пройти до 10 тыс. военнослужащих из Украины.

Источник: Британское оборонное ведомство

Фото: скрин с видео