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Факты / Украина

В Минобороны Великобритании показали, как украинские военные проходят обучение

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Минобороны Великобритании показали, как украинские военные проходят обучение

Министерство обороны Великобритании показало, как украинские военные проходили учения в начале лета.

На кадрах видны британские и украинские военнослужащие, последние проходят тренировки, согласно стандартам Вооруженных сил Британии.

— Встречайте украинских военных, участвовавших в учениях в начале этого года, руководя бронетехникой. Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, продолжая защищать свою страну от Кремля, — говорится в сообщении к видеоролику Минобороны Британии.

Напомним, что проводить подготовку украинских военных в Великобритании предложил премьер-министр Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.

Всего в течение нескольких месяцев обучение должны пройти до 10 тыс. военнослужащих из Украины.

Источник: Британское оборонное ведомство

Фото: скрин с видео

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