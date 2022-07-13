У Міноборони Великої Британії показали, як українські військові проходять навчання

Липень, 12 в 21:16

Міністерство оборони Великої Британії показало, як українські військові проходили навчання на початку літа.

На кадрах видно британських та українських військовослужбовців, останні проходять тренування, відповідно до стандартів Збройних сил Британії.

– Зустрічайте українських військових, які брали участь у навчаннях на початку цього року, керуючи бронетехнікою. Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля, – йдеться в дописі до відеоролику Міноборони Британії.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles. Зараз дивляться The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin. ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/J6N9xlNCI8 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 12, 2022

Нагадаємо, що проводити підготовку українських військових у Великій Британії запропонував прем’єр-міністр Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.

Загалом протягом наступних кількох місяців навчання мають пройти до 10 тис. військовослужбовців з України.

Джерело: Британське оборонне відомство

Фото: скрін з відео