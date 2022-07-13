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Факти / Україна

У Міноборони Великої Британії показали, як українські військові проходять навчання

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Міноборони Великої Британії показали, як українські військові проходять навчання

Міністерство оборони Великої Британії показало, як українські військові проходили навчання на початку літа.

На кадрах видно британських та українських військовослужбовців, останні проходять тренування, відповідно до стандартів Збройних сил Британії.

– Зустрічайте українських військових, які брали участь у навчаннях на початку цього року, керуючи бронетехнікою. Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля, – йдеться в дописі до відеоролику Міноборони Британії.

Нагадаємо, що проводити підготовку українських військових у Великій Британії запропонував прем’єр-міністр Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.

Загалом протягом наступних кількох місяців навчання мають пройти до 10 тис. військовослужбовців з України.

Джерело: Британське оборонне відомство

Фото: скрін з відео

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