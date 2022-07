У Міноборони Великої Британії показали, як українські військові проходять навчання

Міністерство оборони Великої Британії показало, як українські військові проходили навчання на початку літа.

На кадрах видно британських та українських військовослужбовців, останні проходять тренування, відповідно до стандартів Збройних сил Британії.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.

The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/J6N9xlNCI8

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 12, 2022