Польща передала Україні САУ Krab – Зеленський

Липень, 12 в 23:24

Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення.

– Сьогодні хочу відзначити одне рішення, яке виглядає ніби технічним, але за ним – багато і символізму, і дуже змістовної політичної роботи. Україна стала асоційованим членом спеціальної багатосторонньої програми НАТО щодо технологічної взаємосумісності. Якщо казати простіше, це про стандарти Альянсу. Україна тепер не лише впроваджує в себе стандарти НАТО, а й може брати участь у розробці нових стандартів, – повідомив президент.

Також глава держави нагадав про болісні новини, які переживає наша країна щодня, а саме про сьогоднішні обстріли Миколаєва, Харкова й громад області.

Зараз дивляться

– Війна триває, російські обстріли не зупиняються жодного дня. Сьогодні були чергові удари по Миколаєву – ракетами, артилерією. Окупанти знову били по Харкову й громадах області – Старий Салтів, Золочів, Байрак та інші. Є жертви – поранені та вбиті. На Донбасі не припиняються спроби штурмів, ситуація там не стає легшою, а втрати – меншими. Треба про це пам’ятати. Треба бачити це, звертати увагу, – каже Зеленський.

Крім того, президент України повідомив, що сьогодні у Києві відбулись переговори з віцепремʼєр-міністром і міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком.

– А він привіз нам Краби – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем. Звичайно, ключовою темою наших переговорів була подальша оборонна співпраця. Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому. В українському європейському майбутньому, – говорить глава держави.

Президент України наголосив, що “попереду – справді важкий шлях і що інакше неможливо, коли захищаєш свій дім від терористичної навали”.

– Але зрозуміло й те, що попереду – успіх нашої держави. Україна зможе захиститись. Україна зможе відбудуватись. Україна зможе реалізувати всі свої зовнішньополітичні цілі, – говорить він.

Також Зеленський повідомив про відзначення державними нагородами 156 військових, 56 із них – посмертно.

– І ви знаєте, я чомусь дуже рідко дякував звичайним людям, які працюють в Україні. Які, незважаючи ні на що, залишаються тут. Які щодня роблять свою справу. З вірою в Україну, з вірою в перемогу. Зараз хочу всім вам подякувати. Дякую, що ви у нас є. Дякую, що ви в України є.

Фото: Офіс президента