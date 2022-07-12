Липень, 12 в 10:24

У Києві затримали угруповання, яке займалось нелегальним збутом зброї.

Про це повідомила Служба безпеки України. Щоб замаскувати незаконні дії, зловмисники видавали себе за правоохоронців.

До складу злочинної групи входило декілька жителів столиці. Вони налагодили незаконний продаж засобів ураження, які приховано зберігали у власних помешканнях.

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Співробітники СБУ задокументували факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 і 3 тис. набоїв до них. Зловмисники намагались реалізувати цю зброю за $20 тис.

Під час обшуків у них знайшли фальшиві бланки дозволів на право носіння зброї, а також засоби зв’язку та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Загалом у них вилучили 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та понад 6 тис. набоїв до неї.

Зловмисникам повідомили про підозру, також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нещодавно на Вінничині співробітники СБУ заарештували активи російської компанії, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії, на понад 2 млрд грн.