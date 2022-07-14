Липень, 14 в 17:07

Російський солдат родом з Бурятії, який воював в Україні, загинув від рук своїх командирів, які його довго били, а потім просто застрелили. Таку історію про сина своєї знайомої розповіла налякана дружина окупанта у розмові з чоловіком. Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило чергове перехоплення.

– Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований…Пройшов місяць, і прийшов його друг із армії – у нього контракт закінчився. Прийшов до матері і сказав, що його вбили свої два офіцери. І що він був весь побитий, – розповідає вона.

За її словами, цей солдат нібито хоче піти головним свідком у справі проти офіцерів, проведуть ексгумацію тіла та незалежну експертизу.

– Вони його били-били і потім вбили, застрелили. Думають, війна все спише, – наголосила жінка.

Вона також просить чоловіка знайти можливості, щоб повернутися з війни додому, зокрема радить звернутися до матері. У неї зв’язки в лікарнях, через які реально отримати довідку про непридатність до служби.