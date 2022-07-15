Липень, 15 в 13:37

Щоб зупинити російський терор проти мирних міст України, потрібно більше зброї від союзників, потужні санкції та визнання Росії державою-спонсором тероризму. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак після ранкових ударів РФ по двох університетах Миколаєва.

– Росія вдарила ракетами по двох найбільших університетах Миколаєва. Ця країна обрала методику терору проти цивільних, бо не може перемогти ЗСУ на полі бою. Це методика боягузів та злочинців. Росія – це країна-вбивця, держава-терорист, – наголосив він.

Єрмак запевнив, що настане час, коли РФ відповідатиме за всі злочини проти українського народу.

– Більше зброї + потужніші санкції + визнання Росії країною-спонсором тероризму = швидша перемога над загрозою для всіх демократичних країн, – такою, на його думку, має бути відповідь цивілізованого світу.

Зараз дивляться

Росія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву вранці 15 липня. Під час повітряної тривоги пролунало щонайменше 10 потужних вибухів.

Частково зруйновані два вищі навчальні заклади міста.