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Факты / Украина

К земле тянулись искры: в Николаеве среди ночи раздавались мощные взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

В Николаеве после объявления воздушной тревоги в три часа ночи произошли взрывы.

О нескольких мощных звуках сообщали местные жители.

По данным очевидцев, ракеты оккупанты запускали из Херсонской области. Их было не меньше пяти.

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Было видно, как с неба тянулись к земле искры, а затем в регионе вспыхнули пожары.

Официальная информация от областной военной администрации пока не поступала.

Миновала воздушная угроза в Николаеве в 05.12.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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