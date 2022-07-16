Июль, 16 в 7:47

В Николаеве после объявления воздушной тревоги в три часа ночи произошли взрывы.

О нескольких мощных звуках сообщали местные жители.

По данным очевидцев, ракеты оккупанты запускали из Херсонской области. Их было не меньше пяти.

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Было видно, как с неба тянулись к земле искры, а затем в регионе вспыхнули пожары.

Официальная информация от областной военной администрации пока не поступала.

Миновала воздушная угроза в Николаеве в 05.12.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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