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Факти / Україна

До землі тяглися іскри: у Миколаєві серед ночі лунали потужні вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

У Миколаєві після оголошення повітряної тривоги о 3-й ночі стались вибухи.

Про кілька потужних звуків повідомляли місцеві жителі.

За даними очевидців, ракети окупанти запускали з Херсонської області. Їх було не менше п’яти.

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Було видно, як із неба до землі тяглися іскри, а потім у регіоні спалахнули пожежі.

Офіційної інформації від обласної військової адміністрації поки не надходило.

Минула повітряна загроза в Миколаєві о 05.12.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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