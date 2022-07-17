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Факти / Україна

Ми поліруємо їх артилерією: Арестович про ситуацію на Херсонщині та кількість російських військ там

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Олексій Арестович

На сьогодні Херсонську область обороняють 12-15 тисяч російських військових.

Про це в інтерв’ю Фейгін.Live розповів радник голови ОП Олексій Арестович.

Крім того, він додав, що ні кількість військ противника, ні мінні поля не зупинять наступ ЗСУ, коли воно почнеться.

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За словами Арестовича, стратегія ЗСУ полягає в тому, щоб за допомогою HIMARS знищити склади постачання та командні пункти, а після піти на штурм регіону.

– На Херсонському напрямку ми поліруємо їх артилерією… Треба, щоб полірували HIMARS все – паливо, командні пункти. А потім усі ті смішні бетонні озброєння, які вони привезли. Ну, люди просто стануть із піднятими руками, коли не буде палива, боєприпасів та командування, – розповів Арестович.

До речі, у ОК Південь заявили, що Збройні сили України продовжують впевнено крок за кроком просуватися на Херсонському напрямку.

Фото: Офіс президента

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