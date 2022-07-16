Ракетний удар по Краматорську: мер показав наслідки
Вранці 16 липня РФ завдала чергово ракетного удару по Краматорську. Про наслідки розповів мер міста Олександр Гончаренко.
– Знову неспокійний ранок у Краматорську. Ворог завдав удару по селищу Малотаранівка. Влучання було у поле, також пошкодили дорожню інфраструктуру, – написав він у соцмережі.
За його словами, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав, обійшлося без руйнувань домівок.
На фото, якими поділився Гончаренко – гігантська вирва у полі та “зораний” ракетою асфальт на дорозі.
За даними поліції Донецької області, за останню добу ворог зруйнував 54 будівлі.
Правоохоронці задокументувала 21 удар Росії по мирному населенню, є вбиті та поранені. Постраждали житлові будинки, цивільна інфраструктура, засіяні поля.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Олександр Гончаренко