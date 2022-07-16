Попытки штурма захлебнулись: ВСУ отразили атаки РФ на двух направлениях
Вооруженные силы Украины отразили атаки армии РФ сразу на двух направлениях на Востоке.
Украинские военные успешно помешали штурмовым действиям оккупантов в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка на Донецком направлении.
Там враг обстреливал районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка.
Авиационные удары россияне нанесли неподалеку от Берестового и Нью-Йорка и открывали огонь из артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Звановка, Семигорье на Бахмутском направлении.
– Вражеские попытки штурма в направлениях Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье под точным огнем украинских воинов захлебнулись.
Такая же участь постигла оккупантов в направлении Роты – Вершина, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Российские захватчики, отойдя, перегруппировались и возобновили наступление на Углегорскую ТЭС. Сейчас боевые действия там продолжаются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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