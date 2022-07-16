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Факты / Украина

Попытки штурма захлебнулись: ВСУ отразили атаки РФ на двух направлениях

Татьяна Забожко, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины отразили атаки армии РФ сразу на двух направлениях на Востоке.

Украинские военные успешно помешали штурмовым действиям оккупантов в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка на Донецком направлении.

Там враг обстреливал районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка.

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Авиационные удары россияне нанесли неподалеку от Берестового и Нью-Йорка и открывали огонь из артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Звановка, Семигорье на Бахмутском направлении.

– Вражеские попытки штурма в направлениях Доломитное – Новолуганское и Доломитное – Семигорье под точным огнем украинских воинов захлебнулись.

Такая же участь постигла оккупантов в направлении Роты – Вершина, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики, отойдя, перегруппировались и возобновили наступление на Углегорскую ТЭС. Сейчас боевые действия там продолжаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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