Спроби штурму захлинулися: ЗСУ відбили атаки РФ на двох напрямках
Збройні сили України відбили атаки армії РФ одразу на двох напрямках на Сході.
Українські військові успішно завадили штурмовим діям окупантів у напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка на Донецькому напрямку.
Там ворог обстрілював райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка.
Авіаційних ударів росіяни завдали неподалік Берестового й Нью-Йорка та відкривали вогонь з артилерії в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я на Бахмутському напрямку.
– Ворожі спроби штурму в напрямках Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір’я під влучним вогнем українських воїнів захлинулися.
Така ж доля спіткала окупантів у напрямку Роти – Вершина, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.
Російські загарбники, відійшовши, перегрупувалися та відновили наступ на Вуглегірську ТЕС. Нині бойові дії там тривають.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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