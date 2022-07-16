Спроби штурму захлинулися: ЗСУ відбили атаки РФ на двох напрямках

Липень, 16 в 7:21

Збройні сили України відбили атаки армії РФ одразу на двох напрямках на Сході.

Українські військові успішно завадили штурмовим діям окупантів у напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка на Донецькому напрямку.

Там ворог обстрілював райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка.

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Авіаційних ударів росіяни завдали неподалік Берестового й Нью-Йорка та відкривали вогонь з артилерії в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я на Бахмутському напрямку.

– Ворожі спроби штурму в напрямках Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір’я під влучним вогнем українських воїнів захлинулися. Така ж доля спіткала окупантів у напрямку Роти – Вершина, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Російські загарбники, відійшовши, перегрупувалися та відновили наступ на Вуглегірську ТЕС. Нині бойові дії там тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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