Суд у Гаазі почне розглядати справу щодо геноциду українців Росією восени – МЗС

Липень, 16 в 16:51

Агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич повідомив, що Міжнародний суду ООН у Гаазі розпочне розгляд по суті справи про звинувачення Росії у геноциді українців восени.

– Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що Російська Федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі. Потім суд може переходити до розгляду справи по суті, – розповів посол з особливих доручень Кориневич.

Нагадаємо, Україна 1 липня подала Меморандум у Міжнародний Суд ООН. Він стосується справи проти Російської Федерації за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.