В районе Чернобаевки раздался взрыв
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Утром 16 июля в Херсонской области раздался взрыв.
Согласно данным очевидцев, мощный звук был слышен в районе Чернобаевки.
От взрыва у машин сработала сигнализация, а в небо поднялся дым.
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Напомним, что вчера украинская авиация четыре раза ударила по скоплению живой силы, вооружения и техники армии РФ в районе Правдино, Лозового и Благодатного на Юге.
По подтвержденным данным, Россия потеряла 18 военных, самоходную гаубицу Гвоздика, шесть единиц бронированной и автомобильной техники и полевой склад боеприпасов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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