Июль, 16 в 9:20

Утром 16 июля в Херсонской области раздался взрыв.

Согласно данным очевидцев, мощный звук был слышен в районе Чернобаевки.

От взрыва у машин сработала сигнализация, а в небо поднялся дым.

Сейчас смотрят

Напомним, что вчера украинская авиация четыре раза ударила по скоплению живой силы, вооружения и техники армии РФ в районе Правдино, Лозового и Благодатного на Юге.

По подтвержденным данным, Россия потеряла 18 военных, самоходную гаубицу Гвоздика, шесть единиц бронированной и автомобильной техники и полевой склад боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.