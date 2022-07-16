Украинская авиация 4 раза ударила по скоплению оккупантов на Юге
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Украинская авиация четыре раза ударила по скоплению живой силы, вооружения и техники армии РФ в районе Правдино, Лозового и Благодатного на Юге.
К выполнению задания 15 июля были привлечены по паре вертолетов и самолетов.
Согласно данным оперативного командования Юг, уже подтверждено, что Россия потеряла 18 военных.
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Кроме того, у армии РФ после ударов ВСУ не стало:
- самоходной гаубицы Гвоздика,
- шести единиц бронированной и автомобильной техники,
- полевого склада боеприпасов.
– Остальные результаты доразведываются, – подчеркнули в Оперативном командовании Юг.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг