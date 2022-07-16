Июль, 16 в 8:17

Украинская авиация четыре раза ударила по скоплению живой силы, вооружения и техники армии РФ в районе Правдино, Лозового и Благодатного на Юге.

К выполнению задания 15 июля были привлечены по паре вертолетов и самолетов.

Согласно данным оперативного командования Юг, уже подтверждено, что Россия потеряла 18 военных.

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Кроме того, у армии РФ после ударов ВСУ не стало:

самоходной гаубицы Гвоздика,

шести единиц бронированной и автомобильной техники,

полевого склада боеприпасов.

– Остальные результаты доразведываются, – подчеркнули в Оперативном командовании Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг