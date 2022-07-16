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Факты / Украина

Украинская авиация 4 раза ударила по скоплению оккупантов на Юге

Татьяна Забожко, редактор ленты
Су-25 Україна
Фото: Depositphotos

Украинская авиация четыре раза ударила по скоплению живой силы, вооружения и техники армии РФ в районе Правдино, Лозового и Благодатного на Юге.

К выполнению задания 15 июля были привлечены по паре вертолетов и самолетов.

Согласно данным оперативного командования Юг, уже подтверждено, что Россия потеряла 18 военных.

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Кроме того, у армии РФ после ударов ВСУ не стало:

  • самоходной гаубицы Гвоздика,
  • шести единиц бронированной и автомобильной техники,
  • полевого склада боеприпасов.

– Остальные результаты доразведываются, – подчеркнули в Оперативном командовании Юг.

Херсон та Миколаїв_Карта бойових дій довкола Херсона та Миколаєва 15 липня 2022

ISW

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

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