У районі Чорнобаївки пролунав вибух

Липень, 16 в 9:20

Уранці 16 липня в Херсонській області пролунав вибух.

За даними очевидців, потужний звук було чутно в районі Чорнобаївки.

Від вибуху в машин спрацювала сигналізація, а в небо здійнявся дим.

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Нагадаємо, що вчора українська авіація чотири рази вдарила по скупченню живої сили, озброєння та техніки армії РФ у районі Правдиного, Лозового й Благодатного на Півдні.

За підтвердженими даними, Росія втратила 18 військових, самохідну гаубицю Гвоздика, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки та польовий склад боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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