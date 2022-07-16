У районі Чорнобаївки пролунав вибух
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
Уранці 16 липня в Херсонській області пролунав вибух.
За даними очевидців, потужний звук було чутно в районі Чорнобаївки.
Від вибуху в машин спрацювала сигналізація, а в небо здійнявся дим.
Зараз дивляться
Нагадаємо, що вчора українська авіація чотири рази вдарила по скупченню живої сили, озброєння та техніки армії РФ у районі Правдиного, Лозового й Благодатного на Півдні.
За підтвердженими даними, Росія втратила 18 військових, самохідну гаубицю Гвоздика, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки та польовий склад боєприпасів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.