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Факти / Україна

Українська авіація 4 рази вдарила по скупченню окупантів на Півдні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Су-25 Україна
Фото: Depositphotos

Українська авіація чотири рази вдарила по скупченню живої сили, озброєння та техніки армії РФ у районі Правдиного, Лозового й Благодатного на Півдні.

До виконання завдання 15 липня було залучено по парі гелікоптерів та літаків.

За даними оперативного командування Південь, уже підтверджено, що Росія втратила 18 військових.

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Крім того, у армії РФ після ударів ЗСУ не стало:

  • самохідної гаубиці Гвоздика,
  • шести одиниць броньованої та автомобільної техніки,
  • польового складу боєприпасів.

– Решта результатів дорозвідується, – наголосили в Оперативному командуванні Південь.

Херсон та Миколаїв_Карта бойових дій довкола Херсона та Миколаєва 15 липня 2022

ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

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