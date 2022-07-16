Українська авіація 4 рази вдарила по скупченню окупантів на Півдні

Липень, 16 в 8:17

Українська авіація чотири рази вдарила по скупченню живої сили, озброєння та техніки армії РФ у районі Правдиного, Лозового й Благодатного на Півдні.

До виконання завдання 15 липня було залучено по парі гелікоптерів та літаків.

За даними оперативного командування Південь, уже підтверджено, що Росія втратила 18 військових.

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Крім того, у армії РФ після ударів ЗСУ не стало:

самохідної гаубиці Гвоздика,

шести одиниць броньованої та автомобільної техніки,

польового складу боєприпасів.

– Решта результатів дорозвідується, – наголосили в Оперативному командуванні Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь