Июль, 16 в 22:06

Массовых ракетных обстрелов Украины россиянами к вечеру субботы, 16 июля, не было, а подобные сообщения в соцсетях оказались фейками.

Об этом в вечернем видеообращении 16 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие обычное. Очевидно, что какими-либо ракетами и артиллерией России не удастся сломить наше единство и сбить нас со своей дороги. И так же очевидно и то, что украинское единство не сломать ложью или запугиванием, фейками или теориями заговора. Мы выстоим и победим. Отвоюем свою и отстроим нормальную жизнь. Мы сделаем это вместе – только это возможно, — заявил Зеленский.

Также он добавил, что сегодняшний день показал, как важно, чтобы украинцы заботились друг о друге и следили за тем, что каждый говорит и как переживает это время.

Сейчас смотрят

— Сколько людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После всего, что происходило в предыдущие недели. После Днепра, Винницы, Часового Яра… Сколько нервов портится ежедневно тиражированием страшилок от российских пропагандистов и чиновников… Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику… Это приобретает иногда просто нездоровые формы, когда социальными сетями и сайтами распространяются сознательные “вбросы” из России, цель которых только одна – дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором, — сказал глава государства.

Фото: ОПУ