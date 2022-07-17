Липень, 16 в 22:06

Масових ракетних обстрілів України росіянами під вечір суботи, 16 липня не було, а подібні повідомлення в соцмережах виявилися фейками.

Про це у вечірньому відеозверненні 16 липня заявив президент України Володимир Зеленський.

– Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. Очевидно, що будь-якими ракетами й артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови. Ми вистоїмо й переможемо. Відвоюємо своє й відбудуємо нормальне життя. Ми зробимо це разом – тільки так це можливо, – заявив Зеленський.

Також він додав, що сьогоднішній день показав, наскільки важливо, щоб українці дбали один про одного і слідкували за тим, що кожний говорить і як переживає цей час.

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– Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні? Після всього, що відбувалося в попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру… Скільки нервів псується щодня тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців… Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу… Це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами й сайтами поширюються свідомі “вкиди” з Росії, мета яких тільки одна – доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави іще й інформаційними терором”, – сказав голова держави.

Фото: ОПУ