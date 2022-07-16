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Факты / Украина

ВСУ сбили 6 беспилотников и 7 крылатых ракет РФ: потери России на 16 июля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракета_війна в Україні
Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 140 российских захватчиков. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

В целом за время полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли ориентировочно 38 140.

В течение 15 июля российские военные не досчитались 5 танков, 8 боевых бронированных машин, 4 единиц автомобильной техники и автоцистерн и столько же артиллерийских систем, а также одной единицы специальной техники.

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Кроме того, Вооруженные силы Украины в течение суток сбили 6 вражеских беспилотников и 7 крылатых ракет.

Потери РФ на 16 июля 2022

  • личного состава – около 38 140 (+140),
  • танков ‒ 1 677 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 874 (+8),
  • артиллерийских систем – 846 (+4),
  • реактивных систем залпового огня – 247,
  • средств противовоздушной обороны – 109,
  • самолетов – 220,
  • вертолетов – 188,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 687 (+6),
  • крылатых ракет – 162 (+7),
  • кораблей (катеров) – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 735 (+4),
  • специальной техники – 68 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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