ВСУ сбили 6 беспилотников и 7 крылатых ракет РФ: потери России на 16 июля
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 140 российских захватчиков. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.
В целом за время полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли ориентировочно 38 140.
В течение 15 июля российские военные не досчитались 5 танков, 8 боевых бронированных машин, 4 единиц автомобильной техники и автоцистерн и столько же артиллерийских систем, а также одной единицы специальной техники.
Кроме того, Вооруженные силы Украины в течение суток сбили 6 вражеских беспилотников и 7 крылатых ракет.
Потери РФ на 16 июля 2022
- личного состава – около 38 140 (+140),
- танков ‒ 1 677 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 3 874 (+8),
- артиллерийских систем – 846 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 247,
- средств противовоздушной обороны – 109,
- самолетов – 220,
- вертолетов – 188,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 687 (+6),
- крылатых ракет – 162 (+7),
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 735 (+4),
- специальной техники – 68 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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