Июль, 16 в 10:15

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 140 российских захватчиков. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

В целом за время полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли ориентировочно 38 140.

В течение 15 июля российские военные не досчитались 5 танков, 8 боевых бронированных машин, 4 единиц автомобильной техники и автоцистерн и столько же артиллерийских систем, а также одной единицы специальной техники.

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Кроме того, Вооруженные силы Украины в течение суток сбили 6 вражеских беспилотников и 7 крылатых ракет.

Потери РФ на 16 июля 2022

личного состава – около 38 140 (+140),

танков ‒ 1 677 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 3 874 (+8),

артиллерийских систем – 846 (+4),

реактивных систем залпового огня – 247,

средств противовоздушной обороны – 109,

самолетов – 220,

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 687 (+6),

крылатых ракет – 162 (+7),

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 735 (+4),

специальной техники – 68 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 143-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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