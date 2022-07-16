ЗСУ збили 6 безпілотників та 7 крилатих ракет РФ: втрати Росії на 16 липня

Липень, 16 в 10:15

Упродовж минулої доби українські військові знищили близько 140 російських загарбників. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Загалом за час повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули орієнтовно 38 140.

Протягом 15 липня російські військові недорахувалися 5 танків, 8 бойових броньованих машин, 4 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн та стільки ж артилерійських систем, а також однієї одиниці спеціальної техніки.

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Крім того, Збройні сили України за добу збили 6 ворожих безпілотників та 7 крилатих ракет.

Втрати РФ на 16 липня 2022

особового складу – близько 38 140 (+140),

танків ‒ 1 677 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 3 874 (+8),

артилерійських систем – 846 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 247,

засобів протиповітряної оборони – 109,

літаків – 220,

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),

крилатих ракет – 162 (+7),

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4),

спеціальної техніки – 68 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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