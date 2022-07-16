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Факти / Україна

Звуки просто жахали: Нікополь на світанку зазнав обстрілу

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Звуки просто жахали: Нікополь на світанку зазнав обстрілу
Фото: Depositphotos

Уранці 16 липня Нікополь Дніпропетровської області зазнав обстрілу.

Керівник Нікопольської військової адміністрації Євген Євтушенко закликав людей не виходити з будинків.

Як зазначили місцеві жителі, звуки обстрілу просто жахали.

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Нагадаємо, що напередодні президент НАЕК Енергоатом Петро Котін зазначив, що російські військові встановлюють ракетні комплекси на території захопленої Запорізької АЕС для обстрілу Нікополя.

Зокрема, днями було пошкоджено лінію зв’язку між Запорізькою ТЕС і Нікополем.

Станом на 15 липня вона вже була поновлена.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 143-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Євген Євтушенко

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