Июль, 17 в 23:21

Генштаб Вооруженных Сил сообщает, что НАТО приняло Украину в члены программы взаимосовместимости армий Альянса.

– По результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group, Украина принята в многостороннюю программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО, – говорится в сообщении.

Как уточняется, в качестве ассоциированного члена Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов.

– У Украины есть мощный IТ-потенциал и она достойный союзник НАТО. Уверен, мы привнесем свою экспертизу в развитие коллективной безопасности, – прокомментировал членство Министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Центра инноваций и развития оборонных технологий полковник Марат Утюшев подчеркнул, что для Украины предоставление статуса члена МИР – это знаковое решение.

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– Благодарим немецких партнеров за поддержку нашей заявки и стремлений. Теперь Украина может усиливать сотрудничество с Североатлантическим союзом и странами вне НАТО. Это решение показывает успехи и прогресс в развитии способности Украины к ситуационной осведомленности в мире, – заявил Утюшев.

В Генштабе сообщили, что флаг Украины будет включен в шаблон оформления всех документов MIP.

Отметим, что многосторонняя программа интероперабельности (MIP) является программой технологического сотрудничества Вооруженных Сил государств-членов НАТО. Она создана на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления и стремится достичь интероперабельности национальных систем категории C2IS.

Одним из продуктов MIP есть спецификация MIP4-IES – протокол и модель данных для обмена информацией об обстановке между системами боевого управления. Взаимодействие MIP и украинских разработчиков системы ситуационной осведомленности Дельта осуществляется с 2019 года.