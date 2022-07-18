Липень, 17 в 23:21

Генштаб Збройних Сил повідомляє, що НАТО прийняло Україну до членів програми взаємосумісності армій Альянсу.

– За результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group, Україна прийнята у багатосторонню програму взаємосумісності (MIP), яка реалізує технологічну співпрацю армій держав-членів НАТО, – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, як асоційований член Україна отримала право спільно розробляти та вносити зміни до ключових стандартів НАТО щодо взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

– Україна має потужний ІТ-потенціал і вона гідний союзник НАТО. Упевнений, ми привнесемо свою експертизу у розвиток колективної безпеки, – прокоментував членство Міністр оборони України Олексій Резніков.

Голова Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковник Марат Утюшев наголосив, що для України надання статусу члена MIP – це знакове рішення.

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– Дякуємо німецьким партнерам за підтримку нашої заявки та прагнень. Тепер Україна може посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО. Це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку здібності України до ситуаційної поінформованості у світі, – заявив Утюшев.

У Генштабі повідомили, що прапор України буде включений до шаблону оформлення всіх документів MIP.

Зазначимо, що багатостороння програма інтероперабельності (MIP) є ​​програмою технологічного співробітництва Збройних Сил держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та прагне досягти інтероперабельності національних систем категорії C2IS.

Одним із продуктів MIP є специфікація MIP4-IES – протокол та модель даних для обміну інформацією про обстановку між системами бойового управління. Взаємодія MIP та українських розробників системи ситуаційної поінформованості Дельта здійснюється з 2019 року.