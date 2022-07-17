В оккупированном Алчевске раздаются взрывы — СМИ
Требует проверки
В оккупированном Алчевске Луганской области что-то сильно взрывается.
— Наверное, снова курили возле гуманитарки, густо замешанной на удобрениях, — пишут в СМИ.
Стоит отметить, что официальной информации о взрывах пока не поступало.
Местные СМИ утверждают, что было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, а взрываются минеральные удобрения.
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Напомним, что Вооруженные Силы Украины 14 июля успешно ударили по четырем российским составам и военной базе, расположенным в Николаевской и Херсонской областях.