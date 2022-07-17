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Факты / Украина

В оккупированном Алчевске раздаются взрывы — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
В оккупированном Алчевске раздаются взрывы — СМИ

В оккупированном Алчевске Луганской области что-то сильно взрывается.

— Наверное, снова курили возле гуманитарки, густо замешанной на удобрениях, — пишут в СМИ.

Стоит отметить, что официальной информации о взрывах пока не поступало.

Местные СМИ утверждают, что было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, а взрываются минеральные удобрения.

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