В оккупированном Алчевске раздаются взрывы — СМИ

Июль, 17 в 0:30

В оккупированном Алчевске Луганской области что-то сильно взрывается.

— Наверное, снова курили возле гуманитарки, густо замешанной на удобрениях, — пишут в СМИ.

Стоит отметить, что официальной информации о взрывах пока не поступало.

Местные СМИ утверждают, что было выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, а взрываются минеральные удобрения.

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Напомним, что Вооруженные Силы Украины 14 июля успешно ударили по четырем российским составам и военной базе, расположенным в Николаевской и Херсонской областях.