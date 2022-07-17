В окупованому Алчевську лунають вибухи – ЗМІ

Липень, 17 в 0:30

В окупованому Алчевську Луганської області щось сильно вибухає.

– Мабуть знов курили біля гуманітарки, густо замішаної на добривах, – пишуть у ЗМІ.

Варто зазначити, що офіційної інформації щодо вибухів поки що не надходило.

Місцеві ЗМІ стверджують, що було випущено дві ракети з РСЗВ HIMARS, а вибухають мінеральні добрива.

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Нагадаємо, що Збройні Сили України 14 липня успішно вдарили по чотирьох російських складах та військовій базі, розташованих у Миколаївській та Херсонській областях.