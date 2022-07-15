За Винницу: ВСУ уничтожили три российских состава с вооружением и военную базу
Фото: Минобороны
Вооруженные Силы Украины 14 июля успешно ударили по четырем российским составам и военной базе, расположенных в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Он перечислил российские военные объекты, которые смогли ликвидировать украинские защитники:
- Новая Каховка – минус база.
- Снигиревский район, Николаевщина — минус склад с боекомплектом.
- Баштанский район, Николаевщина – минус склад с боекомплектом.
- Раденск, Херсонщина – минус склад с боекомплектом.
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– За Винницу. Продолжение следует, — отметил Сергей Братчук.
За сутки 14 июля российские войска нанесли ракетные удары по Виннице, Николаеву и Харькову. По последним данным, только в Виннице погибли 23 человека, среди которых трое детей. Известно более 100 раненых мирных жителей, более 60 человек госпитализировали в больницы.