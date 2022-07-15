За Винницу: ВСУ уничтожили три российских состава с вооружением и военную базу

Июль, 15 в 1:19

Вооруженные Силы Украины 14 июля успешно ударили по четырем российским составам и военной базе, расположенных в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он перечислил российские военные объекты, которые смогли ликвидировать украинские защитники:

Новая Каховка – минус база.

Снигиревский район, Николаевщина — минус склад с боекомплектом.

Баштанский район, Николаевщина – минус склад с боекомплектом.

Раденск, Херсонщина – минус склад с боекомплектом.

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– За Винницу. Продолжение следует, — отметил Сергей Братчук.

За сутки 14 июля российские войска нанесли ракетные удары по Виннице, Николаеву и Харькову. По последним данным, только в Виннице погибли 23 человека, среди которых трое детей. Известно более 100 раненых мирных жителей, более 60 человек госпитализировали в больницы.