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Факты / Украина / Общество

За Винницу: ВСУ уничтожили три российских состава с вооружением и военную базу

Юля Захарченко, редактор ленты
РСЗВ
Фото: Минобороны

Вооруженные Силы Украины 14 июля успешно ударили по четырем российским составам и военной базе, расположенных в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он перечислил российские военные объекты, которые смогли ликвидировать украинские защитники:

  • Новая Каховка – минус база.
  • Снигиревский район, Николаевщина — минус склад с боекомплектом.
  • Баштанский район, Николаевщина – минус склад с боекомплектом.
  • Раденск, Херсонщина – минус склад с боекомплектом.

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– За Винницу. Продолжение следует, — отметил Сергей Братчук.

За сутки 14 июля российские войска нанесли ракетные удары по Виннице, Николаеву и Харькову. По последним данным, только в Виннице погибли 23 человека, среди которых трое детей. Известно более 100 раненых мирных жителей, более 60 человек госпитализировали в больницы.

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