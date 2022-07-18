Зеленский назвал заявления РФ о судном дне для Украины циничными в годовщину уничтожения Boeing

Июль, 17 в 23:16

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередное заявление России о якобы “судном дне” для Украины.

— Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы “судном дне” для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такое запугивание. Но посмотрите, насколько цинично говорить такое сегодня – в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского Boeing, — говорит глава государства.

Зеленский напомнил, что в Boeing находились граждане десяти государств, 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма, в том числе 80 детей.

— Уже тогда Россия шла по этому пути – к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно состоится в отношении российской агрессии против Украины. Это для России будет судный день. И не в переносном смысле, не как громкое изречение, а буквально.

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Напомним, что восемь лет назад, 17 июля 2014 пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines сбили возле оккупированного Тореза Донецкой области. Сегодня в годовщину трагедии СБУ обнародовала факты причастности РФ к катастрофе МН17.

Фото: Dreamstime