Зеленський назвав заяви РФ про судний день для України цинічними у річницю знищення Boeing

Липень, 17 в 23:16

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову заяву Росії про нібито “судний день” для України.

– Сьогодні з Росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито “судний день” для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського Boeing.

Голова держави нагадав, що у Boeing перебували громадяни десяти держав, 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму, серед них – 80 дітей.

– Уже тоді Росія йшла цим шляхом – до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для Росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що вісім років тому, 17 липня 2014 року пасажирський літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines збили біля окупованого Тореза Донецької області. Сьогодні, у річницю трагедії СБУ оприлюднила факти причетності РФ до катастрофи МН17.

Фото: Dreamstime