Июль, 18 в 21:42

По данным журналистов, у бывшего главаря донецких боевиков Игоря “Стрелкова” Гиркина и лидера “ЛНР” (2014-2017) Игоря Плотницкого есть поддельные паспорта “прикрытия”, которые предположительно выдало Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.

Об этом сказано в расследовании Bellingcat и журналистов издания The Insider, которое было опубликовано 18 июля.

Так, Гиркин пользовался паспортом прикрытия под именем Сергей Рунов после того, как вернулся с оккупированной части Украины в Россию.

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Журналистам удалось выяснить это благодаря нескольким фактам, среди которых – тот, что в декабре экс-главарь боевиков “ДНР” вместе со своей супругой Мирославой Регинской отправились самолетом из Москвы в Ростов-на-Дону.

– По базе внутренних авиарейсов видно, что, когда Регинская 20 декабря летела из Москвы в Ростов-на-Дону и затем через два дня обратно, она бронировала билеты вместе с Руновым Сергеем Викторовичем, родившимся 12 мая 1970 года, – отметили журналисты.

Он также утверждают, что Рунов – фамилия деда Гиркина по материнской линии.

В то же время человека с ФИО, которые указаны в паспорте прикрытия, не существует в многочисленных базах данных.

Сообщается, что Гиркин использовал паспорт на имя Рунова в то время, когда ездил за пределы Москвы и выступал на публичных мероприятиях, посвященных Новороссии.

Тем временем Плотницкий, по данным журналистов, “засветил” паспорт прикрытия по вине супруги, Ларисы Плотницкой, которая, по информации расследователей, в ноябре 2014 года вылетела из Ростова с человеком с ФИО Игорь Владимирович Плотников.

По данным журналистов, дата рождения в паспорте Плотникова – такая же, как и у Плотницкого, – 24 июня 1964 года.

– Паспорт “Плотникова” относился к тому же диапазону, что и паспорта, которыми пользовались известные сотрудники ГРУ. Например, паспорт с номером на одну цифру ниже “Плотникова” – 4514500473 – на имя Алексеев Николай Константинович (07.04.1980 года рождения) использовал сотрудник ГРУ в Нидерландах во время неудавшейся кибер-операции против ОЗХО в 2018 году, – рассказали журналисты.

Они допускают, что паспорт Плотницкого также выдали в ГРУ.