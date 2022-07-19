Липень, 18 в 21:42

За даними журналістів, у колишнього ватажка донецьких бойовиків Ігоря “Стрілкова” Гіркіна та лідера “ЛНР” (2014-2017) Ігоря Плотницького є підроблені паспорти “прикриття”, які, ймовірно, видало Головне управління Генштабу Збройних сил РФ.

Про це сказано у розслідуванні Bellingcat та журналістів видання The Insider, яке було опубліковано 18 липня.

Гіркін користувався паспортом прикриття під ім’ям Сергій Рунов після того, як повернувся з окупованої частини України до Росії.

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Журналістам вдалося з’ясувати це завдяки декільком фактам, серед яких – той, що у грудні екс-главар бойовиків “ДНР” разом зі своєю дружиною Мирославою Регінською вирушили літаком з Москви до Ростов-на-Дону.

– По базі внутрішніх авіарейсів видно, що коли Регінська 20 грудня летіла з Москви до Ростов-на-Дону і потім, через два дні потому, вона бронювала квитки разом із Руновим Сергієм Вікторовичем, який народився 12 травня 1970 року, – зазначили журналісти.

Також стверджується, що Рунов – прізвище діда Гіркіна по материнській лінії.

У той самий час людини з ПІБ, які вказані у паспорті прикриття, немає у численних базах даних.

Повідомляється, що Гіркін використав паспорт на ім’я Рунова в той час, коли їздив за межі Москви та виступав на публічних заходах, присвячених Новоросії.

Тим часом Плотницький, за даними журналістів, “засвітив” паспорт прикриття з вини дружини – Лариси Плотницької, яка, за інформацією розслідувачів, у листопаді 2014 року вилетіла з Ростова з людиною з ПІБ Ігор Володимирович Плотніков.

За даними журналістів, дата народження у паспорті Плотнікова – така сама, як і у Плотницького, – 24 червня 1964 року.

– Паспорт “Плотнікова” належав до того ж діапазону, що й паспорти, якими користувалися відомі співробітники ГРУ. Наприклад, паспорт із номером на одну цифру нижче “Плотнікова” – 4514500473 – на ім’я Алексєєв Микола Костянтинович (07.04.1980 року народження) використав співробітник ГРУ у Нідерландах під час невдалої кібер-операції проти ОЗХО у 2018 році, – розповіли журналісти.

Вони припускають, що паспорт Плотницького також видали до ГРУ.