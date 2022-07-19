Июль, 19 в 14:24

Политический эксперт Владимир Фесенко заявил, что от визита президента РФ Владимира Путина в Иран не стоит ожидать каких-либо сенсационных решений или изменений ситуации вокруг Украины.

Об этом Фесенко сказал в эфире национального телемарафона, сообщают Факты ICTV.

По его словам, предметом встречи в Иране может быть так называемое разделение Сирии.

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Напомним, что в Тегеран для переговоров с президентом Ибрагимом Раиси прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

– Я думаю, главная тема, которую будут обсуждать лидеры трех стран – это Сирия. Распределение сфер влияния, баланс интересов в Сирии. Однако косвенно переговоры могут затронуть Украину… например, чтобы часть сил из Сирии перебросить в Украину. Такое может быть, я не исключаю. Но кардинально это не повлияет на ситуацию в нашем государстве, – заметил Фесенко.

Он подчеркнул, что Путин и Эрдоган могут обсуждать украинскую тему. Это может быть финализация договоренностей по зерну в Стамбуле.

Фесенко не исключает определенных разговоров о финализации войны в Украине. Но Россия все еще хочет продвинуться на Донбассе, а Украина стремится освободить свои территории от захватчика, поэтому в вопросе завершения войны прогресса не будет.

Международное агентство Associated Press сообщило, что Путин поедет в Тегеран сегодня, а его визит преследует цель углубить связи с влиятельными странами в регионе.