Липень, 19 в 14:24

Політичний експерт Володимир Фесенко заявив, що від візиту президента РФ Володимира Путіна до Ірану не варто очікувати якихось сенсаційних рішень чи змін ситуації навколо України.

Про це Фесенко сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляють Факти ICTV.

За його словами, предметом зустрічі в Ірані може бути так званий розподіл Сирії.

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Нагадаємо, що до Тегерану для перемовин з президентом Ібрагімом Раїсі прибуде і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

– Я думаю, що головна тема, яку будуть обговорювати лідери трьох країн – це Сирія. Розподіл сфер впливу, баланс інтересів в Сирії. Проте опосередковано переговори можуть торкнутися України… наприклад, щоб частину сил із Сирії перекинути в Україну. Таке може бути, я не виключаю. Але кардинально це не вплине на ситуацію в нашій державі, – зауважив Фесенко.

Він наголосив, що Путін і Ердоган можуть обговорювати українську тему. Це може бути фіналізація домовленостей по зерну в Стамбулі.

Фесенко не виключає певні розмови щодо фіналізації війни в Україні. Але Росія все ще хоче просунутися на Донбасі, а Україна прагне звільнити свої території від загарбника, тому у питанні завершення війни прогресу не буде.

Міжнародне агентство Associated Press повідомило, що Путін поїде до Тегерану сьогодні, а його візит має на меті поглибити зв’язки із впливовими країнами в регіоні.