Как от Варшавы до Барселоны: линию фронта в Украине показали на красноречивом примере

Линия фронта в Украине занимает 2450 км. Столько же составляет расстояние от Варшавы в Польше до Барселоны в Испании.

Соответствующую показательную инфографику создали, чтобы показать европейцам масштабы ситуации и героизм украинских военных, которые мужественно держат оборону.

Расстояние, аналогичное линии фронта в Украине, прошло бы через территорию четырех стран Европы – Польшу, Германию, Францию ​​и Испанию.

Ukrainian heroism in perspective: Ukrainians are currently defending a frontline of almost two-and-a-half thousand kilometers against one of the world’s leading military superpowers pic.twitter.com/59s5kV8sLD

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) July 16, 2022