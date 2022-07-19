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Факти / Україна

Як від Варшави до Барселони: лінію фронту в Україні показали на промовистому прикладі

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Як від Варшави до Барселони: лінію фронту в Україні показали на промовистому прикладі
Фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту в Україні займає 2450 км. Це така сама відстань, як від Варшави у Польщі до Барселони в Іспанії.

Відповідну показову інфографіку створили, щоб дати змогу європейцям оцінити масштаби ситуації і героїзм українських військових, які зараз мужньо тримують оборону.

Відстань, аналогічна лінії фронту в Україні, пройшла би через територію чотирьох країн Європи – Польщу, Німеччину, Францію та Іспанію.

Зараз дивляться

Також на карті видно, що Україна змушена захищати свою територію одразу від двох держав – Росії та Білорусі.

Нагадаємо, на початку червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що ширина фронту в Україні становить 2450 км. За його словами, на 1105 км ведуться активні бойові дії.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

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