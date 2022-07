Як від Варшави до Барселони: лінію фронту в Україні показали на промовистому прикладі

Лінія фронту в Україні займає 2450 км. Це така сама відстань, як від Варшави у Польщі до Барселони в Іспанії.

Відповідну показову інфографіку створили, щоб дати змогу європейцям оцінити масштаби ситуації і героїзм українських військових, які зараз мужньо тримують оборону.

Відстань, аналогічна лінії фронту в Україні, пройшла би через територію чотирьох країн Європи – Польщу, Німеччину, Францію та Іспанію.

Ukrainian heroism in perspective: Ukrainians are currently defending a frontline of almost two-and-a-half thousand kilometers against one of the world’s leading military superpowers pic.twitter.com/59s5kV8sLD

