Єрмак розкрив деталі нового санкційного пакету ЄС проти Росії

Липень, 19 в 12:59

У новому пакеті санкцій ЄС проти Росії є ембарго на золото, розширення персональних санкцій і більш жорсткі обмеження проти російського Сбербанку.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Також, за його словами, під санкції потраплять Уральська гірничо-металургійна компанія та Юнармія.

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18 липня міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу погодили новий пакет санкцій проти Росії. У ньому немає заборони на транспортування енергоносіїв та газового ембарго.

Але документ запроваджує ембарго на золото та додаткові обмеження на державні закупівлі, а також приймання депозитів.

Крім того, до списку санкцій ЄС додадуть 48 приватних осіб. Серед них – віцепрем’єр Росії, кілька чиновників РФ і дев’ять організацій, зокрема Сбербанк.

Тим часом у Литві розкритикували новий пакет санкцій проти РФ. Колишній міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічюс заявив, що сьомий пакет антиросійських санкцій не має практичного сенсу, через те, що ЄС продовжує сплачувати Росії за постачання енергоносіїв.