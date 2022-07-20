Мариупольцам рассказали, как действовать, если оккупанты отбирают у них жилье

Июль, 20 в 13:15

Все “решения”, согласно которым российские оккупанты лишают мариупольцев любой недвижимости в городе, являются назаконными.

Никакие правовые последствия так называемых решений не наступают. Граждане как являлись владельцами жилья по украинскому и международному праву, так ими и остаются. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Что же делать? Уже в процессе разработки механизмы, которые позволят всем получить полную компенсацию от оккуппантов за все потерянное. Поэтому примите все эти потери как временные, – заметил он.

Петр Андрющенко также добавил, что доступа к реестрам недвижимости у оккупантов нет, поэтому каждое заселение в квартиру мариупольцев является фактическим преступлением.

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Кроме того, он объяснил, что не нужно ехать в Мариуполь и переоформлять жилье по “правилам” так называемой ДНР. Во-первых, это ничего не изменит, а во-вторых, это еще и опасно.

Ведь после возвращения в Мариуполь вас могут не выпустить из города, и вы рискуете стать еще одним заложником. Кроме того, вас могут заставить работать на разборах завалов, а мужчин мобилизовать в оккупационные войска.

Напомним, 19 июля Петр Анрющенко сообщил, что у мариупольцев отбирают жилье, если они не зарегистрировали недвижимость у оккупантов.

Фото: Мариупольский городской совет